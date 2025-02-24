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Bir belediyeye daha kayyum atandı

Kars Kağızman Belediye Başkanı kimdir? DEM Partili Mehmet Alkan kaç yaşında, nereli?

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Kars'ın Kağızman ilçesinde, Demokratik Eşitlik ve Mücadele (DEM) Partili Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'a hapis cezası verildi. Bu kararın ardından Mehmet Alkan'ın kim olduğu araştırılıyor. Mehmet Alkan kaç yaşında, nereli? sorusunun cevabı merak ediliyor.

Mehmet Alkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den Kağızman Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve seçimleri kazanarak belediye başkanlığı görevine başlamıştır. Ancak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Alkan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın ardından, Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmıştır. Peki, Kars Kağızman Belediye Başkanı kimdir? DEM Partili Mehmet Alkan kaç yaşında, nereli?

KARS KAĞIZMAN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Kars'ın DEM Partili Kağızman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Alkan'ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı.

DEM PARTİLİ MEHMET ALKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Alkan, 1953 yılında Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kuruyayla köyünde doğmuştur.

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