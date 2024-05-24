Karpuz kilo aldırır mı? Merak ediliyor. Yaz aylarında fit bir vücuda sahip olmak için birçok kişi diyet yapmayı tercih ediyor. Bu sırada yaz aylarında en çok tüketilen besinlerden birisi olan karpuzun diyette yenip, yenilmeyeceğine dair Diyette karpuz yenir mi? Sorusu araştırılıyor. Sulu ve tatlı bir yapısı olması nedeniyle diyette karpuz yenir mi merak ediliyor. Peki, Karpuz kilo aldırır mı? Karpuz diyette yenir mi, sağlıklı mı?

KARPUZ KİLO ALDIRIR MI?

Karpuz tek başına kilo aldırmamaktadır. Burada etken faktör karpuzu ne kadar tükettiğiniz ile alakalıdır. Karpuz porsiyon kontrolünde diyette tüketilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi meyve şekeri olan fruktozun karpuz içerisinde bulunmasıdır. Fruktoz, karpuz fazla yenilirse zayıflatmak yerine kilo aldırabilir. Özellikle de karpuz şeker hastalarının dikkatli tüketmesi gereken besinler arasında yer alır. Bu nedenle tüketilecek olan karpuzun miktarı büyük önem taşımaktadır.

Karpuz, su oranı nedeniyle yaz aylarında tüketimi oldukça faydalı olan besinler arasında yer almaktadır. Karpuzun sulu yapısı, yaz aylarında ihtiyaç duyabileceğiniz su miktarını dengelemek için yapabileceğiniz şeylerden bir tanesidir. Bol miktarda A vitamini, C vitamini, potasyum minerali içeren Karpuzun %95'i sudur.

Karpuz yapısı gereği glisemik indeksi yüksek bir meyvedir. Yani kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltip hızlı bir şekilde düşürür. Özellikle şeker hastaları, insülin direnci, polikistikover hastalığı gibi sağlık sorunlarına sahip olan kişilerin karpuzu dikkatli bir ölçüde tüketmesi tavsiye edilir. Yani yaz aylarında diyette karpuzu sınırlı ölçüde tüketmek sorun yaratmayacaktır.

KARPUZ KAÇ KALORİ?

Karpuz, yağ bakımından oldukça düşük bir orana sahip olması nedeniyle diyet yaparken tercih edilebilir. C vitamini (16 mg), pantotenik asit, biotin, potasyum (230 mg), A vitamini, B1 vitamini, B6 vitamini, bakır, magnezyum gibi birçok vitamini içerisinde barındıran karpuzun yaklaşık olarak 200 gramında 60 kalori bulunmaktadır. Ayrıca bir porsiyon karpuzda (200 gram) 15 gram karbonhidrat, 0,80 gram lif ve 8 miligram likopen bulundurmaktadır.