Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? #127979

Öğrenciler ve veliler, karne gününün ne zaman olduğunu ve okulların kapanmasına kaç gün kaldığını merak ediyor. Bu yıl, okulların kapanış tarihi ve karne dağıtım günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmişti. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2024 eğitim-öğretim yılı için okulların kapanış tarihi ve karne günü hakkında güncel bilgiye ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesine veya okulunuzun duyurular bölümüne bakabilirsiniz.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlamıştı ve 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerin verilişi ile okullar kapanacak.