Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? #127979
Öğrenciler ve velilerin merakla beklediği okulların kapanış tarihi ve karne dağıtımı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Yaklaşan yaz tatili öncesi, okullar ne zaman kapanacak ve karneler ne zaman verilecek soruları gündemdeki yerini koruyor.
Öğrenciler ve veliler, karne gününün ne zaman olduğunu ve okulların kapanmasına kaç gün kaldığını merak ediyor. Bu yıl, okulların kapanış tarihi ve karne dağıtım günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmişti. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2024 eğitim-öğretim yılı için okulların kapanış tarihi ve karne günü hakkında güncel bilgiye ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesine veya okulunuzun duyurular bölümüne bakabilirsiniz.