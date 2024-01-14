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Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak?

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2023 – 2024 Eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin son haftasına girilirken öğrenciler Karne tatili ne zaman? Sorusunu araştırmakta. MEB'e bağlı okullar ne zaman kapanıyor ve 15 tatil hangi gün başladığı sorgulatılıyor. Peki, Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak?

Karne tatili ne zaman?? Sorusu, 2023 – 2024 Eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin son haftası nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılmakta olan konular arasında bulunuyor. Eğer öğrenci okula gitmez ise okulun son haftası devamsızlık yazılıp, yazılmayacağını düşünmekte olan öğrenciler tarafından araştırmalar devam etmekte. Peki, Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak?

KARNE TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

15 TATİL 1 AY MI OLACAK?

5 Tatil, karnelerin 19 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, 22 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta yeniden derslere başlayacaklar. Henüz sosyal medya üzerinde yer almakta olan 15 tatil 1 aya uzatılacak iddialarına ilişkin bir Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iddiaların asılsız olduğu ve 15 tatil yani sömestr tatilinin 15 gün şeklinde uygulanacağı bilinmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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