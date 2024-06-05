KARNE GÜNÜ NE ZAMAN? Karneler ne zaman verilecek, 3 ay tatil ne zaman başlıyor?

Öğrencilerin heyecanla beklediği karne dönemi geldi çattı. Bir dönemin daha sonlarına yaklaşılırken, öğrenciler karne heyecanı yaşanıyor. Dolu dolu bir dönemi geride bırakarak 3 aylık tatile hazırlanan öğrenciler, karne gününü merak ediyor. KARNE GÜNÜ NE ZAMAN? Karneler ne zaman verilecek, 3 ay tatil ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğrenciler, dönem boyunca derslerinde gösterdikleri çabanın karşılığını karneleriyle alacak ve ardından üç aylık tatile çıkacaklar. Eylül ayında açılan okullarda, öğrenciler yaz tatiline girmeden önceki son günlerini yaşıyorlar.

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. Eğitim döneminin bitmesiyle birlikte üç aylık yaz tatili başlayacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise takvime göre 9 Eylül 2024'te başlayacak.

KARNELER DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencilerine ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da yer alacağı yeni tasarımlı karneler dağıtacak.

Bakanlık, daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren karnelerde büyük bir tasarım ve içerik değişikliği yaptı. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılacak olan bu yeni karnelerde, öğrencilerin sadece akademik başarıları değil, sosyal etkinliklere katılımları da yer alacak.