Karne günü ne zaman 2024, okullar ne zaman kapanıyor?

13 Kasım-17 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil sonrası öğrenciler 20 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. İlk dönem sonrası karnelerin verilmesi ile 15 günlük tatil başlayacak. Karne günü ne zaman 2024, okullar ne zaman kapanıyor?

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde:

• Kasım ara tatili: 13 – 17 Kasım 2023

• Yarı yıl tatili: 22 Ocak - 2 Şubat 2024

• Nisan ara tatili: 8 - 12 Nisan 2024

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.