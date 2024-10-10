Karısını öldürüp intihar etti! Olay ne zaman, nerede oldu? Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ne oldu?

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bir adam, karısını öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Olayın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, olay ne zaman, nerede oldu? Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ne oldu? Detaylar haberimizde...

OLAY NE, NE OLDU?

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir adam eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Adamın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, İstanbul Bakırköy'deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 37 yaşındaki Berivan Önala, hastanede bir randevusu olduğu için eşi Erhan Önala ile birlikte hastaneye geldi. Hastane bahçesinde randevularını beklerken, Erhan Önala yanında getirdiği silahla eşine iki el ateş etti. Ardından aynı silahla kendisini de vurdu.