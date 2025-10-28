Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor
İspanya vizesi reddedilen bir genç, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı. Gözyaşlarına boğulan genç, "Yeryüzünde bir yere gitmenin bu kadar zor olmaması gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.
- İspanya vizesi başvurusu reddedilen bir genç, sosyal medyada duygularını paylaştı.
- Gencin videosu binlerce kez izlenerek geniş yankı uyandırdı.
- Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.
Annesi için İspanya vizesine başvuran bir genç, başvurusunun reddedildiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Duygularını sosyal medyada paylaşan genç, "Ben kaçıncı sefer ağlayacağım bilmiyorum. Yeryüzünde bir yere gitmenin bu kadar zor olmaması gerekiyor" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.
Gencin videosu kısa sürede binlerce kez izlenerek büyük yankı uyandırdı. Paylaşıma çok sayıda kullanıcı destek mesajı yağdırırken, bazıları da Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarını eleştirdi.