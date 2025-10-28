Haberler

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor
İspanya vizesi reddedilen bir genç, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı. Gözyaşlarına boğulan genç, "Yeryüzünde bir yere gitmenin bu kadar zor olmaması gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

  • İspanya vizesi başvurusu reddedilen bir genç, sosyal medyada duygularını paylaştı.
  • Gencin videosu binlerce kez izlenerek geniş yankı uyandırdı.
  • Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Annesi için İspanya vizesine başvuran bir genç, başvurusunun reddedildiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Duygularını sosyal medyada paylaşan genç, "Ben kaçıncı sefer ağlayacağım bilmiyorum. Yeryüzünde bir yere gitmenin bu kadar zor olmaması gerekiyor" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Gencin videosu kısa sürede binlerce kez izlenerek büyük yankı uyandırdı. Paylaşıma çok sayıda kullanıcı destek mesajı yağdırırken, bazıları da Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarını eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıJY:

KAFASINA SARMALADIĞI SAÇMALIĞI ÇIKARMADAN HİÇBİR ÜLKE VİZE VERMEMELİ.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme191
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbatur battaloğlu:

yaşasın RTE onun sayesinde bu durumda ekonomi profesörü yalan makinesi

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

İŞTE TÜRK PASAPORTUNUN GÜCÜ VE SAYGINLIĞI.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Ay canim ya kiyamam coook uzulduk...!!!!

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Radikallik dünyayı bu hale getirdi. Aşırı milliyteçilik, aşırı dincilik. İnsanlar terörist almak istemiyor ülkesine, kimin terörüst olduğunu anlamak da zor olduğundan potansiyeli olan ülkelerden kimseyi ülkesine almak istemiyor...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
