Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Annesi için İspanya vizesine başvuran bir genç, başvurusunun reddedildiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Duygularını sosyal medyada paylaşan genç, "Ben kaçıncı sefer ağlayacağım bilmiyorum. Yeryüzünde bir yere gitmenin bu kadar zor olmaması gerekiyor" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Gencin videosu kısa sürede binlerce kez izlenerek büyük yankı uyandırdı. Paylaşıma çok sayıda kullanıcı destek mesajı yağdırırken, bazıları da Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarını eleştirdi.