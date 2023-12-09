ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim Cumartesi günü 108. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kardeşlerim yeni bölüm (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Kardeşlerim Her Cumartesi ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kardeşlerim 108. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Kardeşlerim Yeni bölüm (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Kardeşlerim her Cumartesi ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Kardeşlerim yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Kardeşlerim Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 108. BÖLÜM FRAGMAN İZLE (LİNK)

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" her Cumartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Kardeşlerim " her çarşamba saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.