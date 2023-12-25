Kardeşlerim Şengül diziden ayrıldı mı, neden yok?

İlk bölümden beri başrol olduğu Kardeşlerim dizisinde 3 haftadır yer almayan Fadik Sevin Atasoy'un sessiz sedasız kadrodan ayrıldığı ortaya çıktı. Kardeşlerim Şengül diziden ayrıldı mı, neden yok?

KARDEŞLERİM ŞENGÜL DİZİDEN AYRILDI MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 4. sezonu yayınlanan dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ancak 3 haftadır görünmeyen Şengül2ü oynayan Fadik Sevin Atasoy veda etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son haftalarda projenin başından beri yer alan Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakterinin dizide yer almaması dikkat çekti. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Atasoy'un sessiz sedasız diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Oyuncu, vedasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.