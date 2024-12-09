Kardeşim İçin Der'a filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kardeşim İçin Der'a filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kardeşim İçin Der'a filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kardeşim İçin Der'a konusu, özeti ve Kardeşim İçin Der'a oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kardeşim İçin Der'a filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kardeşim İçin Der'a filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kardeşim İçin Der'a filmini izleyecek olanların merak ettiği Kardeşim İçin Der'a konusu nedir, Kardeşim İçin Der'a oyuncuları kimler ve Kardeşim İçin Der'a özeti gibi konuları inceliyoruz.
KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ KONUSU NEDİR?
Eskiden Suriye rejimine muhalif fikirlere sahip olduğu için ülkesinden ayrılmak durumunda kalan Ali, küçük kardeşi Ömer'e, annesine yardımcı olabilmek, sevdiği kadınla tekrar bir araya gelebilmek için Suriye'ye, Der'a şehrine geri dönmüştür. Ancak kardeşiyle fazla zaman geçirme fırsatı bulamadan Ömer ve bazı arkadaşları, muhaberat karargahının duvarına yazdıkları yazılardan dolayı tutuklanır. Ali, kardeşini ve diğer çocukları bir an önce kurtarmak zorundadır.
KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular:
İlker Kızmaz
Cem Uçan
Mehmet Çevik
Berna Koraltürk
Umut Karadağ
Nusret Çetinel
Safa Tabur
Mert Karabulut