Kardeşim İçin Der'a filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kardeşim İçin Der'a filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kardeşim İçin Der'a filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kardeşim İçin Der'a filmini izleyecek olanların merak ettiği Kardeşim İçin Der'a konusu nedir, Kardeşim İçin Der'a oyuncuları kimler ve Kardeşim İçin Der'a özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eskiden Suriye rejimine muhalif fikirlere sahip olduğu için ülkesinden ayrılmak durumunda kalan Ali, küçük kardeşi Ömer'e, annesine yardımcı olabilmek, sevdiği kadınla tekrar bir araya gelebilmek için Suriye'ye, Der'a şehrine geri dönmüştür. Ancak kardeşiyle fazla zaman geçirme fırsatı bulamadan Ömer ve bazı arkadaşları, muhaberat karargahının duvarına yazdıkları yazılardan dolayı tutuklanır. Ali, kardeşini ve diğer çocukları bir an önce kurtarmak zorundadır.

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular:

İlker Kızmaz

Cem Uçan

Mehmet Çevik

Berna Koraltürk

Umut Karadağ

Nusret Çetinel

Safa Tabur

Mert Karabulut