Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi?

'Aşk başımıza gelen ilahi plandır' sözleriyle başlayan dizinin ilk bölüm tanıtımı büyük merak uyandırdı. Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi?

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

KARADUT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Karadut dizisi, İstanbul'da çekiliyor. Çeşitli semtlerde kamera karşısına geçilen dizi güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Çekimlerin büyük bir kısmı Nişantaşı'nda gerçekleştiriliyor.

KARADUT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, reytinglerde beklenen sonuçlara ulaşamayan Karadut için son bölümü yayınlama kararı aldı.



KARADUT DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Karadut dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.