Karaciğer enzimleri neden yükselir? Karaciğer enzimleri nasıl düzelir?

Karaciğer enzimlerinin yükselmesi ciddi bir durumu işaret edebilir, bu nedenle belirtiler fark edildiğinde bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, düzenli sağlık kontrolleri ve risk faktörlerini azaltıcı önlemler, karaciğer sağlığını koruma açısından önemlidir.

KARACİĞER ENZİMLERİ NEDEN YÜKSELİR?

Alkol Kullanımı: Aşırı alkol tüketimi, karaciğer enzimlerinin yükselmesine neden olabilir.

Hepatit: Viral hepatit enfeksiyonları, karaciğer iltihabına ve enzim yükselmesine yol açabilir.

Yağlı Karaciğer Hastalığı: Karaciğerde yağ birikimi, enzim seviyelerini artırabilir.

İlaç Kullanımı: Bazı ilaçlar, karaciğer enzimlerinin yükselmesine neden olabilir.

Metabolik Sendrom: Şeker hastalığı, obezite ve yüksek tansiyon gibi metabolik sendrom faktörleri, karaciğer enzimlerinin artmasına katkıda bulunabilir.

KARACİĞER ENZİMLERİ NASIL DÜZELİR?

Sağlıklı Beslenme: Düşük yağlı, yüksek lifli beslenme karaciğer sağlığını destekler ve enzim seviyelerini düzeltebilir.

Alkol Tüketimini Sınırlama: Alkol kullanımını kontrol altında tutmak, karaciğer enzimlerinin düşmesine yardımcı olabilir.

Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz, yağ metabolizmasını iyileştirerek karaciğer enzimlerini normalleştirebilir.

İlaç Değişikliği: İlaçlara bağlı olarak yükselen enzim seviyeleri, doktor gözetiminde ilaç değişikliği ile düzeltilmeye çalışılabilir.

KARACİĞER ENZİMLERİ NELERDİR?

ALT (Alanin Aminotransferaz): Karaciğer hücre hasarı durumlarını gösterir.

AST (Aspartat Aminotransferaz): Karaciğer ve kalp gibi organların hasarını belirlemede kullanılır.

ALP (Alkalen Fosfataz): Safra yollarındaki tıkanıklıkları ve kemik hastalıklarını gösterebilir.