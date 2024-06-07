Anadolu'nun kadim topraklarında, geçmişten günümüze uzanan bir serüvenin izlerini taşıyan "Kara Ağaç Destanı", 1950 ve 1970'li yıllar arasındaki dönemi mercek altına alıyor. Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 15. bölüm TRT 1 HD izleme linki!

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

KARA AĞAÇ DESTANI YAŞANMIŞ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kara Ağaç Destanı dizisi gerçek bir hikaye değildir, kurgudur.

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Ağaç'ta ekime devam eden taraflar 'toprak kurdu' sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, ekim yapmayı imkânsız hale getiren bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa'nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır. Sultan'ın büyük sırrı bildiğini öğrenen Asiye, zor ve acı verici de olsa kızıyla duygusal bir yüzleşme yaşar. Sultan, gerçek annesiyle kavuşmanın coşkusu içindeyken sevdiği adamı kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Kavuşmalarının önündeki engelin sır olduğunu bilen Sultan, Ömer'e büyük sırrı açıklayacak mıdır?

Kara Ağaç Destanı dizisini TRT 1 platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.