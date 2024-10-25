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Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
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TRT 1 yayın akışında bu akşam Kara Ağaç Destanı dizisi var mı ve Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Kara Ağaç Destanı dizisinde son bölüm neler olduğu ve 25 Ekim Cuma günü Kara Ağaç Destanı dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı?

Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. TRT 1 yayın akışında bu akşam Kara Ağaç Destanı dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1 yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisi bu akşam 22. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Kara Ağaç Destanı dizisi her Cuma saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ömer'in, Sultan'ı düğünden kaçırmasıyla Kara Ağaç'ta yer yerinden oynar. Bir yanda Celal Ağa, diğer yanda jandarma Ömer'i aramaktadır. Bütün engelleri aşıp kaçmayı başaran Ömer ve Sultan yeni bir kararın eşiğindedir. Sultan, Ömer'e teslim olmasını söylese de Ömer bunu kabul etmez. Celal Ağa, Ömer'i saklandığı yerden çıkartmak için Raziye'yi alıkoyar. Bunu haber alan Ömer, Raziye'yi kurtarmak için harekete geçer. Ömer, Raziye'yi kurtarabilecek midir? Konakta Ömer ve Sultan'ın yakalanmaması için gizlice yardım eden Asiye ve Zeynep'i nasıl bir kader beklemektedir?

Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

25 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

09.10 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Gönül Dağı

17.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

20.00 Kara Ağaç Destanı

00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.10 Gönül Dağı

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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