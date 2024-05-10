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Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kara Ağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni ölüm izleme linki var mı?

Kara Ağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğrendiği sırla hayatı altüst olan Sultan, Kara Ağaç'ta kalmaya verir. Diğer tarafta Ömer ile Gülnaz'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürer. Karaağaç'a has adetlerle yürütülen düğün süreci Ömer'e ağır gelir. Ayten, hapisten kurtulmak için sırrı Latif Bey'le de paylaşmaya karar verir. Latif Bey, Celal Ağa'ya karşı kullanacağı bu fırsatı kaçırmaz. Celal Ağa, sessiz ve derinden ilerleyerek büyük planına devam eder. Celal Ağa, istediğini elde ederse Kara Ağaç'ın rakipsiz, tek hâkimi olacaktır.


Kara Ağaç Destanı 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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