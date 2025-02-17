KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR! İstanbul kar yağışı ne zaman, kar hangi gün yağacak?

Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da kar yağışı için 21 Şubat'tan itibaren kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Özellikle 22-23 Şubat'ta İstanbul'da kar yağışı ihtimali artıyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları 19 Şubat'tan itibaren hızla düşecek. 21 Şubat Cuma ve 22 Şubat Cumartesi günleri kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı beklenen tarihler şöyle:

19 Şubat Çarşamba: Hava sıcaklığı düşmeye başlayacak, yer yer sağanak yağış görülebilir.

20 Şubat Perşembe: Hava soğuyor, sıcaklık 0°C'ye yaklaşacak.

21 Şubat Cuma: Kar yağışı ihtimali artıyor, sıcaklık -1°C'ye kadar düşebilir.

22 Şubat Cumartesi: İstanbul'da kar yağışı görülebilir.

23 Şubat Pazar: Kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir. İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın (Pazartesi günü) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."