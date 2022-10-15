Yaz aylarını geride bırakmamız ve havaların soğuması ile birçok vatandaş Kar ne zaman yağacak 2023? Sorusunu merak etmeye başladı. Sıcak ve nemli geçen yaz aylarının ardından birçok kişi heyecanla kış aylarının gelmesini beklemekte. Peki, Kar ne zaman yağacak 2023? Bu sene Kar yağışları ne zaman başlayacak? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar..

Dünya genelinde doğalgaz sıkıntısının başlaması ve enerjiye art arda gelen zamlar, vatandaşların gözünü de hava durumuna çevirdi.Bu nedenle birçok vatandaş Kar ne zaman yağacak 2023? Ve Bu sene Kar yağışları ne zaman başlayacak? Sorularını merak ediyor. Peki, Kar ne zaman yağacak 2023? Bu sene Kar yağışları ne zaman başlayacak? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar..

KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2023?

Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuya dair şu açıklamalarda bulundu;

"Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı" dedi.

Türkiye'de bu sonbahar Ekim ve Kasım aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen" Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli." diye konuştu.

Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı; "Aralık batı bölgelerde sonbahar havasında, Doğuda ise kışın başları gibi...Çok soğuk yok. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı."