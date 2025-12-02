Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi

Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak kabul edilen Türk mutfağı, bu kez alışılmadık bir listeyle gündemde. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı puanlarıyla belirlenen "en düşük beğeni alan Türk yemekleri" listesini açıkladı. Listenin zirvesinde ise, kimi sofraların vazgeçilmezi, kiminin ise kokusuyla bile arası olmayan kapuska yer aldı.

LİSTENİN TEPESİNDE KAPUSKA VAR

Lahananın çeşitli malzemelerle buluştuğu kapuska, yıllardır Türkiye'de büyük bir tartışmanın odağında. Seveni için "Şifa kaynağı", sevmeyeni için ise "kokusu bile yeter" olarak görülen yemek, Taste Atlas kullanıcılarından aldığı düşük puanlarla listenin zirvesine oturdu.

Kapuskanın ardından listenin devamında da Türk mutfağının tartışmalı yemekleri yer aldı.

TÜRK MUTFAĞININ EN DÜŞÜK PUANLI YEMEKLERİ

Taste Atlas verilerine göre en düşük puan alan 10 Türk yemeği şöyle sıralandı:

1. Kapuska

2. Beyin salatası

3. Kaymaklı kayısı

4. Mahluta

5. Osmanlı macunu

6. Kuzu kelle

7. Hoşaf

8. Türlü

9. Etli taze fasulye

10.Hanım göbeği

ULUSLARARASI KULLANICILARDAN DÜŞÜK NOT

Listede yer alan yemeklerin ortak özelliği, Türkiye'nin birçok bölgesinde geleneksel olarak yapılmasına rağmen uluslararası kullanıcılardan düşük puan alması. Özellikle yöresel tarifleri bilmeyen ya da malzeme dokusuna alışık olmayan kullanıcıların değerlendirmeleri sıralamada önemli rol oynadı.

TASTE ATLAS NEDİR?

Taste Atlas, dünyanın farklı noktalarındaki yemekleri, içecekleri ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtan uluslararası bir gastronomi platformu. Kullanıcı yorumları ve uzman eleştirmenlerin değerlendirmeleriyle hazırlanan listeler, ülkelerin mutfak kültürlerine küresel ölçekte görünürlük sağlıyor. Platform, hem en iyi hem de en kötü yemekler listeleriyle dünya mutfaklarını karşılaştırmalı olarak sunuyor.