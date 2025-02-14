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Kanye West boşanıyor mu? Kanye West Bianca Censori boşandı mı?

Kanye West boşanıyor mu? Kanye West Bianca Censori boşandı mı?
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Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy Ödül Töreni'ndeki çıplaklık skandalı büyük yankı uyandırmıştı. Törenin ardından yapılan partide ciddi şekilde tartışan çift, boşanmaya karar verdi. Kanye West boşanıyor mu? Kanye West Bianca Censori boşandı mı?

Kanye West ile eşi Bianca Censori, Grammy Ödül Töreni'ndeki skandal sonrası dünya çapında gündem olmuştu. Haftalardır gündemden düşmeyen ikili, boşanma kararı aldı. Kanye West boşanıyor mu? Kanye West Bianca Censori boşandı mı?

KANYE WEST BOŞANIYOR MU?

Los Angeles'ta 67'ncisi düzenlenen Grammy Ödülleri'ne Kanye West ve Bianca Censori'nin akıl almaz hareketi damga vurmuştu. Censori'nin kırmızı halıda paltosunu yere fırlatıp çıplak bir şekilde poz vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Haftalardır konuşulan olay sonrası çiftten şaşırtan bir karar geldi. Daily Mail'in haberine göre; West'e yakın bir kaynak boşanacakları haberlerini doğruladı. İddiaya göre Grammy Ödülleri'nin ardından yapılan partide ciddi şekilde tartışan çift, boşanmaya karar verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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