Kanserle mücadele eden Soner Olgun sağlık durumuna dair açıklama yaptı

Sekiz ay önce Pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun, aylardır pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. Olgun tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

TEDAVİ SÜREÇLERİNİ TAMAMLADI

Olgun, "Doktorlarımın önerdiği tüm tedavi süreçlerini tamamladık. Ameliyatımı oldum, kemoterapi ve radyoterapi seanslarımı bitirdim. Şu anda düzenli olarak kontrollerim yapılıyor. Önümüzdeki günlerde doktorlarla bir konsültasyon olacak ve ek tedavi gerekip gerekmediğine karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Olgun, çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktardı. "Enerjim yerinde ve moralim yüksek. Sahnelerime ve projelerime devam ediyorum. 16 Aralık'ta Özlem Olgun ile birlikte hazırladığımız yeni çalışmam yayınlanacak. Bunu takiben benim başka bir çalışmam da dinleyicilerle buluşacak. Üretmeye ve sahnede olmaya devam ediyorum" dedi.