Kanal D yayın akışı! Bugün Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?

Kanal D yayın akışı! Bugün Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Kanal D yayın akışı" sorgusu, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü televizyon izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni haftaya keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler, "Bugün Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Kanal D yayın akışı kapsamında hem sabah kuşağında nostaljik diziler hem de akşam saatlerinde ilgiyle izlenen yapımlar yer alıyor. Sabahları klasikleşmiş dizilerle güne başlanırken, akşam prime time saatinde yayınlanacak sinema filmi ve dizi dikkat çekiyor. Bu içerikler sayesinde izleyiciler, televizyon karşısında dolu dolu bir gün geçiriyor. Peki, Kanal D yayın akışı içerisinde bugün neler var? Saat saat Kanal D program listesi ve öne çıkan yayınlar haberimizin detaylarında…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengizhan Destanı

22:45 Eşref Rüya

01:45 Poyraz Karayel

KANAL D CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı

Uzman çavuş 15 dakika yüzünden görevlilere silah çekip tetiğe bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak

Artık 81 ilde birden zorunlu! Yapmayan devletten destek alamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.