Kanal D yayın akışı! 26 Şubat Çarşamba Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?
26 Şubat Çarşamba günü Kanal D ekranlarında hangi dizilerin ve programların yer alacağı merak konusu oldu. Peki, 26 Şubat Çarşamba Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?
Kanal D ekranlarında 26 Şubat 2025 Çarşamba günü birbirinden keyifli programlar, haber bültenleri ve sevilen diziler yer alıyor. Gün boyunca Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? İşte, Kanal D'nin 26 Şubat Çarşamba günü yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Piyasa
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
KANAL D FREKANS BİLGİLERİ
Frekans: 11977 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500
FEC Değeri: 5/6