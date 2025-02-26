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Kanal D yayın akışı! 26 Şubat Çarşamba Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?

Kanal D yayın akışı! 26 Şubat Çarşamba Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?
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26 Şubat Çarşamba günü Kanal D ekranlarında hangi dizilerin ve programların yer alacağı merak konusu oldu. Peki, 26 Şubat Çarşamba Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?

Kanal D ekranlarında 26 Şubat 2025 Çarşamba günü birbirinden keyifli programlar, haber bültenleri ve sevilen diziler yer alıyor. Gün boyunca Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? İşte, Kanal D'nin 26 Şubat Çarşamba günü yayın akışı…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Piyasa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11977 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

FEC Değeri: 5/6

KANAL D CANLI İZLE

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