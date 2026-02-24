Haberler

Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi
Güncelleme:
Kanal D muhabiri Kübra Aydın, bir sakatatçıda yaptığı haber çekimi sırasında zor anlar yaşadı. Sakatattan hoşlanmayan Aydın, bu deneyimi sırasında sık sık zor anlar yaşadı.

ADETA BİR SIVAV GİBİ

Haber için sakatatçıya giden Aydın, sakatattan nefret ettiğini ve bu nedenle çekim sürecinin beklediği gibi ilerlemediğini ifade etti. O anların kendisi için adeta bir sınav gibi geçerken yaşadığı zorluğu takipçilerine aktardı. Aydın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Gitmezsiniz bunlarda haber değeri talır gibi yapılmaz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

