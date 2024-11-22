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Kambur balina beyni kaç kilogramdır?

Kambur balina beyni kaç kilogramdır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kambur balina beyni kaç kilogramdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Kambur balina beyni kaç kilogramdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kambur balina beyni kaç kilogramdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KAMBUR BALİNA BEYNİ KAÇ KİLOGRAMDIR?

A: 500 gram

B: 1 kilogram

C: 1 buçuk kilogram

D: 5 kilogram

Cevap: D

Kambur balina beyni kaç kilogramdır?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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