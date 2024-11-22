ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kambur balina beyni kaç kilogramdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KAMBUR BALİNA BEYNİ KAÇ KİLOGRAMDIR?

A: 500 gram

B: 1 kilogram

C: 1 buçuk kilogram

D: 5 kilogram

Cevap: D

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