Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor, Yayladağı Kapısı'nı açıyoruz

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Kalpazan final mi yaptı, bitti mi?

Kalpazan final mi yaptı, bitti mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kalpazan dizisi ile ilgili alınan sürpriz karar izleyicileri şaşırttı. Peki, Kalpazan final mi yaptı, bitti mi?

Kalpazan dizisine dair alınan karar izleyicileri hayrete düşürdü. Timuçin Esen, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı'nın başrollerini paylaştığı dizinin ekran serüveni bitiyor. Kalpazan final mi yaptı, bitti mi?

KALPAZAN KONUSU NE?

Darphane'de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal'ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

KALPAZAN FİNAL Mİ YAPTI?

21 Ekim'de ilk bölümü yayınlanan Kalpazan final kararı aldı. Uğur Karaaslan'ın yönetmenliğinde çekimleri gerçekleştirilen O3 Medya imzalı Kalpazan dizisinin 8.bölümde final yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Türk takımlarının 24 puanını sildi
img

Tesettüre giren bu ünlü ismi tanıdınız mı?
img

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı? Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Esenler Erokspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Erokspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Kaç Suriyeli ülkesine döndü, sayısı açıklandı mı? Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.