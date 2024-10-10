Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kalpazanın afişi nihayet yayınlandı ve izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, O3 Medya'nın imzasını taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal gibi başarılı isimlerin yer alması, diziyi izleyiciler açısından daha da cazip hale getiriyor. Peki, Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

KALPAZAN DİZİSİ KONUUS NEDİR?

Mehmet Ada Öztekin'in kreatif yapımcılığında ve Uğur Karaaslan'ın yönetmenliğinde hayata geçirilen Kalpazan, güçlü isimleri bir araya getirdiği afişi ile büyük dikkat çekti. Timuçin Esen ile Şükran Ovalı, ekonomik sıkıntıları olan 2 çocuklu bir aileyi canlandırırken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında ise imkansız bir aşk yaşanacak.

KALPAZAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi isimler kadrosunda yer alıyor.

KALPAZAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kalpazan, ilk bölümüyle 21 Ekim Pazartesi 20.00'de Show TV'de başlıyor.