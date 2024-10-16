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Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı?

Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı?
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Kale ilçesinin hangi bölgede olduğu ve hangi ile bağlı olduğu araştırılıyor. Bu bilgiyi öğrenmek için ilgili resmi kurumların web siteleri veya diğer güvenilir kaynaklar kontrol edilebilir.

Kale ilçesinin hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Kale ilçesinin hangi bölgede olduğu araştırılıyor. Kale ilçesi, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almakta olup Malatya iline bağlıdır. Malatya ilinin batısında bulunan Kale, çevresindeki doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı?

KALE İLÇESİ NEREDE?

Kale ilçesi, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Malatya iline bağlı olan Kale, şehrin batısında bulunmaktadır. İlçenin coğrafi konumu, onu çevresindeki doğal güzelliklerle ve tarihi yerlerle çevrelemektedir.

Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı?

KALE İLÇESİ ÖZELLİKLERİ

Kale ilçesi, zengin tarımsal kaynakları ve çeşitli ürünleriyle de bilinirken, yerel ekonomisi tarım üzerine kuruludur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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