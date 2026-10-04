Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, depremler sonrası kentte olumsuzluk olmadığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremlerin ardından yaptığı açıklamada, kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ünlüer, ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu