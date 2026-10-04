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Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, depremler sonrası kentte olumsuzluk olmadığını açıkladı

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Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, depremler sonrası kentte olumsuzluk olmadığını açıkladı
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremlerin ardından kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı. Ünlüer, depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremlerin ardından yaptığı açıklamada, kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ünlüer, ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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