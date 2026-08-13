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Kahramanmaraş'ta madeni yağ yüklü tır alev alev yandı

Kahramanmaraş'ta madeni yağ yüklü tır alev alev yandı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta madeni yağ yüklü tır alev alev yandı
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Kahramanmaraş'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle madeni yağ yüklü bir tırda yangın çıktı. Kısa sürede tırın tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tırın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası tır, büyük ölçüde zarar görerek demir yığınına dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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