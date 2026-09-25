Haberler

Kahramanmaraş'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta jandarmanın 21 Eylül 2026'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı; 10'u tutuklandı, 3'üne adli kontrol uygulandı. 22 Eylül 2026'da Onikişubat'ta yapılan silah aramalarında 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'üne adli kontrol verildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Eylül 2026 tarihinde Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile Gaziantep’te operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 19 bin 288 sentetik ecza hapı, 13 ecstasy, 5 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Eylül 2026 tarihinde Onikişubat ilçesinde toplam 4 ikamet ve eklentisinde yapılan aramalarda 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 30 adet 7,62 milimetre fişek, 74 adet 9 milimetre fişek, 1 AK-47 şarjörü ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Müteahhitle inşaat işçileri birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Müteahhitle inşaat işçileri birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü
Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Zorlu süreç sonrası adak adadı
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Ne yaptın Vedat? UEFA'nın kararı bekleniyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi

Sonunda muradına erdi! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

Tokat üstüne tokat yiyen Netanyahu'nun imdadına o yetişti
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak

WhatsApp'tan kullanıcılarına kötü haber! Mesajlar ücretli oluyor
Hazar Denizi'ndeki tatbikat faciasında ölü sayısı yükseldi! Başsavcılıktan 'ihmal' tespiti

Hazar Denizi'ndeki tatbikat faciasında ölü sayısı yükseldi
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar

8 personel birlik olup işletmeyi soydu! Sonrası daha da bomba

Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir

Ortaya atılan iddia olay oldu! Türkiye'ye gelebilir
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim