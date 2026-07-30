Kahramanmaraş’ta işyerinde yangın

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevredeki iş yerlerine sıçraması önlendi. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu