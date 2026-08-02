Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: Biri çocuk 3 yaralı

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu üzerindeki Halk Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu