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Kahramanmaraş’ta iki gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni barajda bulundu

Kahramanmaraş’ta iki gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni barajda bulundu Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş’ta iki gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni barajda bulundu
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki gündür haber alınamayan 75 yaşlarındaki vatandaşın cansız bedeni, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmaları kapsamında Berke Barajı’nda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ağustos 2026 günü saat 08.50’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Onikişubat ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi’nde yaşayan yaklaşık 75 yaşındaki bir vatandaştan iki gündür haber alınamadığı bildirildi. Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Afad koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Kahramanmaraş AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı. Ekipler, kayıp şahsın en son Serintepe Mahallesi’nde görüldüğü bilgisi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. İlk günden itibaren drone destekli tarama gerçekleştirilirken, arazi aramalarının yanı sıra nehir ve barajlarda da arama faaliyetleri yürütüldü.

Çalışmalar sırasında Berke Barajı’nda şüpheli bir cismin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yapılan incelemede kayıp vatandaşa ulaşıldı. Barajdan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edilirken, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu
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