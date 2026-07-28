Haberler

Kahramanmaraş'ta Boğulma: R.Ç. Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Boğulma: R.Ç. Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen boğulma olayında 30 yaşındaki R.Ç., yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Değirmendere Mahallesi’nde yaşanan boğulma ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Ç.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından R.Ç.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Boğulma olayına ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler

Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da ilk darbe! Hepsi birden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı

SGK'dan emeklilere müjde! Protokol imzalandı, indirim var
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin

"Tehditleri kaldıracak gücüm yok, hakkınızı helal edin"
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi

Çekiciyi görünce çılgına döndü! Yaptıkları pes dedirtti