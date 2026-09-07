Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Aksu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan E.B. ve H.B. hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan M.D. ve kardeşi Z.D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Aksu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, küfürleşmenin ardından bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan E.B. ve H.B., kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçtıkları belirlenen M.D. (25) ve kardeşi Z.D. (22), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu