Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, küfürleşmenin ardından bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan E.B. ve H.B., kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçtıkları belirlenen M.D. (25) ve kardeşi Z.D. (22), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu