Kahramanmaraş’ta 40 metrelik şarampole düşen araçta 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobilin yaklaşık 40 metre yükseklikten şarampole düşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, 26 Kasım 2026 günü saat 18.00 sıralarında Türkoğlu ilçesi Büyükimalı Mahallesi’nde meydana geldi. M.T. (42) yönetimindeki 46 ANC 851 plakalı otomobil, köy içi yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampole düştü.
Kazada sürücü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.T. (40) ve çocukları Ö.B.T. (15) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu