Kahramanmaraş Elbistan'da otomobil römorka arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

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Kaza, Elbistan-Ekinözü kara yolunun Kalealtı Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 46 E 6326 plakalı otomobil, plakası henüz belirlenemeyen traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu