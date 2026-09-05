Haberler

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu Davasında Tahliye Kararına Ailelerden Tepki

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu Davasında Tahliye Kararına Ailelerden Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden çocuklar ve öğretmen Ayla Kara'nın aileleri, yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından verilen tahliye kararına adliye önünde tepki gösterdi. Avukat Özcan Kara, karara itiraz edeceklerini ve hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirtti. Aileler, adaletin sağlanmasını ve sorumluların hesap vermesini isterken, duruşma 4 Aralık'a ertelendi.

Yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından verilen tahliye kararına karşı aileler, adliye önünde bir araya geldi. Aileler, saldırıda hayatını kaybeden çocukları ve öğretmen Ayla Kara için adaletin sağlanmasını istedi.

Ailelerin avukatı Özcan Kara, tahliye kararına itiraz edeceklerini ve kararı veren hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Kara, yargılama sürecinde ortaya çıkan ihmaller dikkate alındığında tahliye kararının kabul edilemez olduğunu savundu.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ise kararın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, yargı sürecinin adil şekilde yürütülmesini ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini talep etti.

Duruşma, 4 Aralık tarihine ertelendi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Bahçeli'yi şaşırtan tablo: O rakamı ben de beklemiyordum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?

Bak sen küstaha! Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı

Hava gösterisi felaketle bitti: F-4 Phantom izleyicilerin gözü önünde düştü

Hava gösterisi felaketle bitti: Yüzlerce kişinin gözü önünde çakıldı

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa