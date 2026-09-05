Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu Davasında Tahliye Kararına Ailelerden Tepki
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden çocuklar ve öğretmen Ayla Kara'nın aileleri, yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından verilen tahliye kararına adliye önünde tepki gösterdi. Avukat Özcan Kara, karara itiraz edeceklerini ve hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirtti. Aileler, adaletin sağlanmasını ve sorumluların hesap vermesini isterken, duruşma 4 Aralık'a ertelendi.
Yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından verilen tahliye kararına karşı aileler, adliye önünde bir araya geldi. Aileler, saldırıda hayatını kaybeden çocukları ve öğretmen Ayla Kara için adaletin sağlanmasını istedi.
Ailelerin avukatı Özcan Kara, tahliye kararına itiraz edeceklerini ve kararı veren hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunacaklarını açıkladı.
Kara, yargılama sürecinde ortaya çıkan ihmaller dikkate alındığında tahliye kararının kabul edilemez olduğunu savundu.
Hayatını kaybedenlerin yakınları ise kararın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, yargı sürecinin adil şekilde yürütülmesini ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini talep etti.
Duruşma, 4 Aralık tarihine ertelendi.
Haber: Muhammet Özer