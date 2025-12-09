Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi

Bir kafede hesap ödeme meselesi yüzünden şakalaşmaya başlayan iki genç, olayı kısa sürede fiziksel boğuşmaya taşıdı. İki arkadaşın hesabı ödeme isteğindeki ısrarı, itişmeye dönüşürken, bu anlar kafenin diğer müşterilerini şaşırttı. Şakalaşmanın dozu artınca gençlerden ikisi dengesini kaybederek sandalyelerle birlikte yere düştü.

HESAP ÖDEME YARIŞINDA YERE DÜŞTÜLER

O anlar, kafenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin gülerek başlayan "kim ödeyecek" tartışmasını nasıl bir anda kavgaya dönüştürdüğü açıkça görüldü.