Haberler

Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi

Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi Haber Videosunu İzle
Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir kafede hesap ödeme yarışına giren gençler olayı abarttı. Boğuşma esnasında gençler birbirini yere düşürürken, o anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir kafede hesap ödeme meselesi yüzünden şakalaşmaya başlayan iki genç, olayı kısa sürede fiziksel boğuşmaya taşıdı. İki arkadaşın hesabı ödeme isteğindeki ısrarı, itişmeye dönüşürken, bu anlar kafenin diğer müşterilerini şaşırttı. Şakalaşmanın dozu artınca gençlerden ikisi dengesini kaybederek sandalyelerle birlikte yere düştü.

HESAP ÖDEME YARIŞINDA YERE DÜŞTÜLER

O anlar, kafenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin gülerek başlayan "kim ödeyecek" tartışmasını nasıl bir anda kavgaya dönüştürdüğü açıkça görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Gerçekten çok komik olmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
17 futbolcusu bahis cezası alan kulübün teknik direktörü, vali ve belediye başkanından yardım istedi

17 futbolcusu bahis cezası aldı! Sahaya çıkaracağı bir takımı bile yok
Mert Hakan'ın oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba

Oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Dev derbinin tarihi açıklandı
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
title