Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı. Peki, Kafalarını keseriz diyen adam tutuklandı mı? Röportajda Kafalarını keseriz diyen adam gözaltına alındı mı?

Batman'daki bir sokak röportajında Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yönelik "Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Biz cihada hazırız, onların kafalarını da keseriz" şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullanan kişiye dair araştırmalar devam ediyor. Peki, Kafalarını keseriz diyen adam tutuklandı mı? Röportajda Kafalarını keseriz diyen adam gözaltına alındı mı?

KAFALARINI KESERİZ DİYEN ADAM TUTUKLANDI MI?

Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İ.C.K'nin partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "29 Mart tarihinde Batman'da çekildiği iddia edilen bir sokak röportajında sarf edilen sözleri hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra şahsı partimizle ilişkilendirmek, kirli ve ucuz bir algı operasyonudur."