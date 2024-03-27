Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır sağlık problemleriyle gündeme geliyor. Kadir İnanır entübe edilmesinin ardından son durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Kadir İnanır'ın hastalığı nedir ve Kadir İnanır sağlık durumu ne sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kadir İnanır'ın son durumu nasıl, entübe mi? Bakan Koca açıkladı!

KADİR İNANIR'IN SON DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Koca, hastanede tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır hakkında sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgiyi paylaştı: "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı.

Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."