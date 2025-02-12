Başarılı iş insanı Kadir Güneş, ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Babası Metin Güneş'in sahibi olduğu inşaat şirketinde görev alan Güneş, iş dünyasında aktif rol üstleniyor. Özel hayatındaki ilişkileriyle de sık sık magazin gündeminde yer buluyor. Peki, Kadir Güneş kimdir? Kadir güneş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş, tanınmış iş insanı Metin Güneş'in oğludur ve modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Ankara'da doğmuştur. Yaşı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Kadir Güneş'in adı, kamuoyunda çeşitli ilişkileriyle de gündeme gelmiştir. İlk olarak Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile yaşadığı olayla tanınmış, daha sonra ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve oyuncu Melisa Döngel ile ilişkileri basında yer almıştır. Son olarak, oyuncu Demet Özdemir ile birlikteliği gündeme gelmiştir.