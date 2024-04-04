Kadir Gecesi okunacak dualar ve Diyanet'ten Kadir Gecesi ibadetleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadir gecesinde okunacak zikirler, sureler neler olduğu merak edilirken Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Kadir Gecesi duası hangisi? Diyanet'ten Kadir Gecesi ibadetleri! Kadir gecesinde okunacak zikirler, sureler nelerdir?

KADİR GECESİ DUASI HANGİSİ?

Kadir Suresi

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresinin Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

DİYANET'TEN KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kadir Suresi okunur.

Kadir Gecesi Tesbihleri ve Zikirleri çekilir.

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesinde okuduğu dua okunur.

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesinde okuduğu dua nedir?

Resulullah, Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

KADİR GECESİNDE OKUNACAK ZİKİRLER, SURELER NELERDİR?

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]