Kadir Ezildi evli mi? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi evlendi mi, nişanlandı mı?

Kadir Ezildi evli mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. En Hamarat Benim adlı programın sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, sosyal medyada da yoğun ilgi gören isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde anneannesini kaybeden Kadir Ezildi, büyük bir acı yaşamıştı. Peki, Kadir Ezildi evli mi? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi evlendi mi, nişanlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KADİR EZİLDİ EVLİ Mİ?

Sosyal medyada Ezildi'nin nişanlandığına dair iddialar dolaşıyor. Konuyla ilgili sessiz kalmayan Ezildi yaptığı paylaşımlarla yüzüğün sebebini açıkladı. Kadir Ezildi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzüğümü çok soruyorsunuz. Yardım yayınında görenler olmuş. Bacımın evlilik yüzüğü. Kısmetliydi taktım hayırlı kısmetlerim olsun." ifadelerine yer verdi. Kadir Ezildi'nin bacım dediği kişinin ise, geçtiğimiz aylarda vefat eden anneannesi olduğu anlaşıldı. Buna göre Kadir Ezildi'nin evli olmadığı bilinmektedir.