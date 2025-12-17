Haberler

Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında, 20 yıllık mezar kazıcısının mezar derinliklerine ilişkin sözleri kısa sürede gündem oldu.

  • Mezar kazıcısı, erkekler için mezarları göbek hizasında, kadınlar için göğüs hizası derinliğinde kazdığını söyledi.
  • Mezar kazıcısı, kadınların mezarlarının erkeklerden daha derin kazıldığını doğruladı.

Bir genç tarafından yöneltilen "Kadınların mezarları erkeklerden daha derin mi kazılıyor?" sorusu, 20 yıllık mezar kazıcısının verdiği yanıtla sosyal medyada dikkat çekti.

"DOĞRU" DİYEREK YANITLADI

Mezar kazıcısı, erkekler için mezarları göbek hizasında, kadınlar için ise göğüs hizası derinliğinde kazdığını söyleyerek bu uygulamanın doğru olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara ve tartışmalara yol açarken, açıklamanın mesleki bir uygulamaya mı yoksa kişisel bir tercihe mi dayandığı merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
