Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

Bir genç tarafından yöneltilen "Kadınların mezarları erkeklerden daha derin mi kazılıyor?" sorusu, 20 yıllık mezar kazıcısının verdiği yanıtla sosyal medyada dikkat çekti.

Mezar kazıcısı, erkekler için mezarları göbek hizasında, kadınlar için ise göğüs hizası derinliğinde kazdığını söyleyerek bu uygulamanın doğru olduğunu ifade etti.

Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara ve tartışmalara yol açarken, açıklamanın mesleki bir uygulamaya mı yoksa kişisel bir tercihe mi dayandığı merak konusu oldu.