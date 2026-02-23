İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Bir kadının, oruç tutmayıp restoran ve kafelerde yemek yiyen kişilere yönelik sözleri sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

"ORUÇ TUTANA SAYGINIZ OLSUN"

Kadın, işten eve giderken kafelerde yemek yiyenleri gördüğünü belirterek "Çay kahve zıkkımlanıyorlar. Oruç tutana saygınız olsun; gidin evinize zıkkımlanın. Sizin pis günahınız ama biraz saygı gösterin. Nasıl Müslümansınız?" ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYEN DE OLDU KARŞI ÇIKAN DA

Söz konusu görüntüler sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken, bazı kullanıcılar kadını destekledi, bazıları ise herkesin inanç ve tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.