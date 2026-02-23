Haberler

İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Güncelleme:
Oruç tutmayıp restoran ve kafelerde yemek yiyenlere sert sözlerle tepki gösteren bir kadın "Oruç tutana saygınız olsun; gidin evinize zıkkımlanın. Sizin pis günahınız ama biraz saygı gösterin. Nasıl Müslümansınız?" ifadelerini kullandı.

  • Bir kadın, oruç tutmayıp restoran ve kafelerde yemek yiyen kişilere yönelik sözleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
  • Kadın, işten eve giderken kafelerde yemek yiyenleri görerek, oruç tutanlara saygı gösterilmesini istedi.
  • Sosyal medyada bazı kullanıcılar kadını desteklerken, bazıları herkesin inanç ve tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

Bir kadının, oruç tutmayıp restoran ve kafelerde yemek yiyen kişilere yönelik sözleri sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

"ORUÇ TUTANA SAYGINIZ OLSUN"

Kadın, işten eve giderken kafelerde yemek yiyenleri gördüğünü belirterek "Çay kahve zıkkımlanıyorlar. Oruç tutana saygınız olsun; gidin evinize zıkkımlanın. Sizin pis günahınız ama biraz saygı gösterin. Nasıl Müslümansınız?" ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYEN DE OLDU KARŞI ÇIKAN DA

Söz konusu görüntüler sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken, bazı kullanıcılar kadını destekledi, bazıları ise herkesin inanç ve tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

Olgun Kızıltepe
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Oruç bir anlamda nefis hakimeyeti için değil midir? Oruçluyken bunları düşünüyorsan zaten nefsine hakim olamıyorsun demektir.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Aynı şeymi dunkof

yanıt5
yanıt2
Haber Yorumlarıiyi insan:

YİNE DE BİRAZ EMPATİDEN BİŞEY OLMAZ...

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıVEFA:

bize ne oruç tutuyorsanız . güzelim laik ülkemizde biz yeriz içeriz keyfimize bakarız size de niye oruç tutuyorsunuz diye demeyiz. sonuçta siz inancınıza göre cennete gireceksiniz size sabır ve sebaat lazım

yanıt4
yanıt7
Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Kalmadı o utanma duygusu. Eskiden hatırlıyorum daha 20-25 sene öncesi, lokantaların tostçularin camlarını gazete kağıtları ile kapatırlardı. Herkesin günahı sevabı kendine. Şimdi gözünün içine baka baka sigara içiyor, utanmasa dumanı suratına ufleyecek. Bir kültür nasıl bu kadar değişebilir, gerçekten korkunç

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

vefa Zukkum yiyesin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan:

Beğenmediğiniz ülkelerde ramazan ayında bütün cafe ve restoranlar sadece iftarda açılıyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımw5rr7t8j8:

hükümet yüzünden millet deist oldu

yanıt1
yanıt3

