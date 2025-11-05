Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Marmara Üniversitesi'nde bazı kadın tuvaletlerine "Hanım WC" yazısı yazıldı. Yeni tabelalar dikkat çekti.
ÜNİVERSİTEDE "HANIM WC" TABELASI
Söz konusu tabelalar, sosyal medyada farklı tepkilerle karşılaştı. Konuya ilişkin üniversiteden açıklama gelmedi.
Kaynak: Haberler.com / Eğitim