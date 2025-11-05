Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Marmara Üniversitesi'nin bazı kadın tuvaletlerine "Hanım WC" şeklinde yeni tabelaların asılması dikkat çekti. Bu değişiklik, üniversite içerisinde ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ÜNİVERSİTEDE "HANIM WC" TABELASI

Söz konusu tabelalar, sosyal medyada farklı tepkilerle karşılaştı. Konuya ilişkin üniversiteden açıklama gelmedi.