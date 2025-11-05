Haberler

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Üniversitesi'nde bazı kadın tuvaletlerine "Hanım WC" yazısı yazıldı. Yeni tabelalar dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi'nin bazı kadın tuvaletlerine "Hanım WC" şeklinde yeni tabelaların asılması dikkat çekti. Bu değişiklik, üniversite içerisinde ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ÜNİVERSİTEDE "HANIM WC" TABELASI

Söz konusu tabelalar, sosyal medyada farklı tepkilerle karşılaştı. Konuya ilişkin üniversiteden açıklama gelmedi.

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSahi:

Boş işler, bay ve bayan yazın geçin

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Siyasal dinci akli

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

ülkeyi dönüştürme çabaları helaya kadar inmiş demekki

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama

Savcılıktan açıklama geldi: Çıkan haberlere itibar etmeyin
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti

Galatasaray U19, Gençlik Ligi'nde Ajax U19'a farklı kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama

Savcılıktan açıklama geldi: Çıkan haberlere itibar etmeyin
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Oto galeri kundakladı: 5 otomobil hasar gördü

Galerideki otomobiller küle döndü, sorguda nedenini itiraf etti
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.