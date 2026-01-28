Haberler

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Güncelleme:
Bir kadın gassal, meslek hayatında yaşadığını söylediği sıra dışı bir olayı anlatarak cenaze yıkama sırasında yaşananları paylaştı. Anlatım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Bir kadın gassal, cenaze yıkama sırasında dışarıda bir kadının çığlık atmaya başladığını anlattı.
  • Yaşlı bir kadın, cenazenin ismini söyleyerek 'Bana göründü' dedi ve cenazenin hala orada olduğunu iddia etti.
  • Gassal, yaşlı kadının o günden sonra gözlerini bir daha hiç açamadığını iddia etti.

Bir kadın gassal, cenaze yıkama sırasında yaşadığı ve hala etkisinden çıkamadığını söylediği olayı anlattı. Gassal, bir kadın cenazesini yıkadıkları sırada dışarıdan yükselen feryatların ilk anda normal karşılandığını ancak yaşananların kısa sürede bambaşka bir boyut kazandığını ifade etti.

BİR KADIN ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Anlatımına göre; cenaze işlemleri sürerken dışarıda bir kadın çığlık atmaya başladı. Başta bu durumu cenaze yakınlarının acısı olarak değerlendiren görevliler, bağırışların şiddetlenmesi üzerine kadının yanına gitti.

CENAZENİN İSMİNİ SÖYLEYİP...

O esnada yaşlı bir kadının, cenazenin ismini söyleyerek "Bana göründü" dediğini aktaran gassal, kadının büyük bir panik yaşadığını söyledi. Gassalın anlatımına göre; kadın, cenazenin hala orada olduğunu, gözlerini açamadığını ve etrafına bakamadığını dile getirdi. Yaşlı kadının o günden sonra gözlerini bir daha hiç açamadığını iddia eden gassal, olayın kendisini derinden etkilediğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan bu anlatım, kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, birçok kullanıcı olayı ürpertici bulduğunu ifade etti.

