Kadıköy metro yolculara tüfek doğrultma olayı nedir? Metroda elinde tüfekle video çekti!

Kadıköy metro yolculara tüfek doğrultma olayı nedir? Metroda elinde tüfekle video çekti!
Güncelleme:
Kadıköy metrosunda yaşanan olayla ilgili detaylar merak konusu oldu. Bir kişi, metroda elinde tüfekle video çekti. Olayın ardından yetkililer harekete geçerken, vatandaşlar da yaşanan durum karşısında şoke oldu. Peki, tam olarak olay nasıl gerçekleşti? Kadıköy metro olayı nedir? İşte detaylar...

İstanbul'da elindeki tüfekle metroya binen bir kişi, olay anını cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Peki, Kadıköy metro yolculara tüfek doğrultma olayı nedir? Detaylar haberimizde!

KADIKÖY METRO OLAYI NEDİR?

Görüntüler ihbar kabul edilerek başlatılan çalışmada, şüphelinin kimliğinin A.B.Ö. olduğu belirlendi. Emniyet birimleri tarafından yapılan incelemelerde, A.B.Ö.'nün metro vagonunda yolculara doğru tüfek doğrultarak video çektiği tespit edildi.

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için operasyon başlatan ekipler, A.B.Ö.'yü Ümraniye'de gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alınmak üzere işlemlere başlandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

